Nintendo Switch sconti: nuovi giochi in offerta a meno di 5 euro su eShop

Tempo di saldi anche sul Nintendo eShop, questa settimana ci sono tanti nuovi giochi in vendita a meno di 5 euro, certamente non aspettatevi di trovare grandi produzioni AAA a questo prezzo ma la sezione di giochi indie e AA è davvero interessante.

Tra i tanti citiamo Toki a 2.95 euro, LUMO a 1.99 euro, Overcooked Special Edition (include anche i DLC The Lost Morsels e Festive Seasoning) a 4.99 euro, Toki Tori 2+ Nintendo Switch Edition a 1.04 euro, The Room a 2.24 euro, Yoku's Island Express a 4.99 euro, Silence a 3.99 euro, The Escapits 2 a 4.99 euro, Felix The Reaper a 2.49 euro, UNO a 3.99 euro, Hollow a 1.99 euro, The Town of Light Deluxe Edition a 99 centesimi, Detective Gallo a 1.49 euro, The Escapits Complete Edition a 2.99 euro, Hungry Shark World a 2.99 euro, Agony a 1.99 euro, Caveman Tales a 4.99 euro, Butcher a 2.99 euro, Wheels of Aurelia a 99 centesimi e Cel Damage HD a 2.24 euro, solamente per citarne alcuni.

I giochi in offerta resteranno disponibili su eShop solo per un periodo limitato, dunque se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.