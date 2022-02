Nintendo Switch sconti e offerte: giochi a meno di 5 euro su eShop

Un nuovo mese è da poco iniziato e con l'arrivo di febbraio ripartono anche gli sconti su Nintendo eShop, per l'occasione vi proponiamo una selezione di giochi per Nintendo Switch in vendita a meno di cinque euro l'uno. Ecco cosa abbiamo trovato...

This War of Mine Complete Edition costa 3.59 euro, Marooners è in vendita a 99 centesimi, Earthlock costa 4.74 euro mentre Beautiful Desolation e Asterix & Obelix XXL sono in vendita rispettivamente a 4.99 euro e 4,49 euro. Si continua con Toki a 1.49 euro, Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry a 3.99 euro, Jet Kave Adventure a 1.99 euro, a The Gardens Between e Crypt of the NecroDancer Nintendo Switch Edition a 3,99 euro.

Il racing game Gear.Club Unlimited costa 2.98 euro, The Hong Kong Massacre costa 4.99 euro mentre Beat Cop viene proposto a 2,24 euro. L'avventura State of Mind costa 1.99 euro, Syberia 3 è in promozione a 4.99 euro, Super Chariot costa 1.49 euro, Yesterday Origins è in offerta a 1,99 euro e segnaliamo anche Trine Enhanced Edition a 3,74 euro. Infine, Syberia 2 a 2.98 euro, Deponia Doomsday a 1.99 euro, Trine 3 The Artifacts of Power a 4.99 euro e Trine 2 Complete Story a 4,24 euro.