Nintendo Switch sconti e offerte: i migliori giochi da comprare a luglio

Anche a luglio tornano gli sconti su Nintendo eShop con una valanga di giochi per Switch in vendita a prezzi ridotti, noi come di consueto siamo andati a indagare tra le migliori offerte per proporvi una selezione di titoli imperdibili, sopratutto a questo prezzo.

Se volete spendere poco vi consigliamo Contra Rogue Corps a 1.99 euro, Lumo e Inside a 1.99 euro oppure Super Bomberman R a 4,49 euro. Castlevania Anniversary Collection costa 3.99 euro, ottimo prezzo per un pacchetto che include Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines e Kid Dracula.

Legend of Mana costa 17.99 euro, in offerta anche Disney Classic Games Aladdin and The Lion King a 12.49 euro mentre Football Manager 2022 Touch costa 19,99 euro. Volete spendere meno? Felix The Reaper e State of Mind costa 1.99 euro mentre Contra Anniversary Collection è in sconto a 3.99 euro, questa raccolta include Contra (Arcade), Super Contra, Contra (NA), Contra (JP), Super C, Contra III The Alien Wars, Operation C, Contra Hard Corps, Super Probotector Alien Rebels e Probotector.

Infine segnaliamo Limbo a 1.99 euro, The House of the Dead Remake a 19.99 euro, Ghosts n Goblins Resurrection a 19.79 euro, Syberia 1+2 a 2.44 euro e Wonder Boy Returns Remix a 4,99 euro.