Nintendo Switch sconti, tutte le offerte per risparmiare su giochi e console

In vista del Natale, GameStop lancia le nuove offerte sulle console della famiglia Switch e sui giochi Nintendo, valide online e nei negozi per un periodo di tempo limitato. Ecco tutte le promozioni attive in questo momento che vi faranno risparmiare sui vostri regali di Natale.

Non possiamo non iniziare con l'offerta natalizia di Nintendo che propone Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento Switch Online a 299.98 euro, fino all'8 dicembre da GameStop trovate anche Nintendo Switch Lite con Animal Crossing New Horizons a 239,98 euro.

Si continua con Nintendo Switch a 329.98 euro e Nintendo Switch Lite a 259.98 euro in bundle con uno dei seguenti giochi a scelta: Mario Part Superstars, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Animal Crossing New Horizons, Metroid Dread, Just Dance 2021, Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente. E ancora, Nintendo Switch Ring Fit Adventure Set a 359.98 euro e ancora Mario Kart Live Home Circuit con Nintendo Switch Online 3 mesi a 99,98 euro.

Vasta scelta di giochi Nintendo a 49.98 euro l'uno: Pokemon Diamante Lucente, Pokemon Perla Splendente, Metroid Dread, Animal Crossing New Horizons, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Kart 8 Deluxe, Just Dance 2022 e Mario Party Superstars. Trovate tutte le migliori offerte Nintendo Switch sul sito di GameStop.