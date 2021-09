Nintendo Switch sconti: Star Wars, Daemon x Machina e Mario + Rabbids tra le nuove offerte

Nuove offerte sul Nintendo eShop, con tanti giochi per Switch in vendita a prezzo ridotto per un periodo di tempo limitato. Tra i protagonisti degli sconti troviamo giochi AAA e produzioni indie di buon livello, una selezione piuttosto varia e che riserva anche alcune sorprese.

Il recentissimo Eastward è in offerta a 22.49 euro, in sconto anche vari giochi di Star Wars come Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast a 4.49 euro, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy a 9.99 euro e Star Wars Republic Commando a 7,49 euro. E ancora, The Outer Worlds a 19.99 euro, Asterix & Obelix XXL 2 a 4.49 euro, Daemon x Machina a 29.99 euro, Syberia 1+2 a 1.99 euro, Amnesia Collection a 5.59 euro e Dead by Daylight a 14,99 euro.

Come non citare poi Mario + Rabbids Kingdom Battle a 14.79 euro, Call of Juarez Gunslinger a 9.99 euro, Commandos 2 HD Remaster a 20.99 euro, Guilty Gear XX Accent Core Plus R a 4.49 euro, Assassin's Creed The Rebel Collection a 24.99 euro (include Assassin's Creed 4 Black Flag e Assassin's Creed Rogue), Monster Boy and the Cursed Kingdom a 15.99 euro e Jump Force Deluxe Edition a 19,99 euro. Infine segnaliamo Tropico 6 Nintendo Switch Edition a 29.99 euro invece di 49,99 euro.