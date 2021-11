Nintendo Switch in sconto Black Friday in bundle con Mario Kart 8 e Nintendo Switch Online

In questa settimana di sconti del Black Friday di Amazon mancava all'appello solamente Nintendo Switch, quest'oggi abbiamo scovato un'offerta veramente interessante, che ci permette di acquistare la console (modello 2019 con batteria potenziata) in bundle con il bestseller Mario Kart 8 e 3 mesi di abbonamento Nintendo Switch Online.

Questo bundle speciale è in vendita su Amazon al prezzo speciale di 299,98 euro, con lo sconto di ben 68 euro dal prezzo di listino. Un'offerta veramente interessante, considerando anche il fatto che il gioco Mario Kart 8 non è mai sceso sotto i 50 euro e l'abbonamento Nintendo Switch Online di 3 mesi ha il costo di 7,99 euro (necessario per giocare online a tutti i giochi).

Questo particolare bundle della console è appena stato lanciato, non è mai stato in vendita prima d'ora. Il nuovo modello di Nintendo Switch con schermo OLED purtroppo è terminato in tutti i principali store e quindi rende ancora più interessante questa offerta, permettendoci di acquistare subito la console (addirittura ad un prezzo scontato) assieme ad un ricco contenuto per poter giocare fin da subito.

Tante offerte per Nintendo Switch del Black Friday di Amazon sono ancora attive, vi consigliamo di leggere il nostro articolo a questo link per riuscire ad acquistare le ultime copie dei giochi ad un prezzo scontato.