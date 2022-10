Nintendo Switch in sconto per il Temptation Black Friday di Unieuro

Unieuro lancia Temptation Black Friday con tante offerte online e in negozio fino al 2 novembre, tra i prodotti in promozione troviamo anche Nintendo Switch, un gustoso antipasto in attesa delle offerte Nintendo per il Black Friday 2022.

Nintendo Switch con Joy-Con Blu Rosso Neon costa 339.90 euro in bundle con Mario Kart 8 Deluxe, in alternativa è possibile acquistare Nintendo Switch OLED con Mario Kart 8 Deluxe a 389.90 euro o ancora Nintendo Switch Modello 2019 Joy-Con Grigi a 299.99, senza giochi inclusi. Nintendo Switch Lite costa 209 euro (invece di 219.90 euro), prezzo valido per le colorazioni grigio, corallo, turchese e blu.

Le offerte si estendono anche ai giochi per Nintendo Switch: FIFA 23 Legacy Edition costa 27.99 euro invece di 39.99 euro, Mario Rabbids Sparks of Hope è in offerta a 59.99 euro, Mario Kart 8 Deluxe e Splatoon 3 costano 49.99 euro e 49.90 euro rispettivamente, prezzo fissato a 49.99 euro l'uno per Super Mario Odyssey, Leggende Pokemon Arceus, Animal Crossing New Horizons, Nintendo Switch Sports, Kirby E La Terra Perduta, Super Mario 3D World, Mario Strikers Battle League Football e Mario Party Superstars.

Le offerte Unieuro Temptation Black Friday si estendono anche ai Joy-Con (solo alcune colorazioni selezionate) e al controller PRO di Nintendo, oltre agli accessori per Nintendo Switch.