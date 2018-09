Nintendo Switch: segnalati problemi di burn-in e effetto scia con i giochi NES

Arrivano da Reddit alcune segnalazioni riguardo presunti problemi di burn-in sullo schermo di Switch durante la riproduzione dei giochi NES disponibili per gli abbonati al servizio Nintendo Online.

Secondo quanto riportato da alcuni giocatori, l'effetto "fantasma" è apparso sullo schermo di Switch dopo qualche minuto di gioco attivando il filtro CRT, in particolar modo Dr. Mario sembra essere l'accusato principale, mentre con altri titoli non sembrano essersi verificati effetti di ghost screening.

Il problema si verifica esclusivamente sul display della console e non in modalità TV, ricordiamo che la console disponibile di un filtro per la riduzione del Burn-In, utile però principalmente per ridurre la luminosità dopo molte ore di gioco al fine di preservare lo schermo e la batteria.

Al momento Nintendo non si è pronunciata in merito, potrebbe trattarsi solamente di un caso isolato legato magari ad altri aspetti e non strettamente legati ai giochi per NES, restiamo in attesa di eventuali commenti a riguardo.