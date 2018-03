Nintendo Switch: segnalati problemi con le dock di terze parti dopo l'ultimo aggiornamento

Nyko sta lavorando per risolvere il problema, Nintendo e altri produttori di accessori non hanno al momento pubblicato dichiarazioni in merito, dunque non sappiamo se esistano effettivamente docking station per Switch non compatibili con l'ultimo aggiornamento firmware , restiamo in attesa di comunicazioni da parte della compagnia o di altre aziende produttrici di docking station. Per il momento, vi invitiamo quindi a prestare attenzione nel caso siate in possesso di una dock non prodotta direttamente da Nintendo. Qualcuno di voi ha registrato problemi in tal senso? Lo spazio qui sotto dedicato ai commenti è a vostra disposizione.

Very sorry to hear that. Please send us a DM so we can personally see you are taken care of. We will replace the console, dock and compensate you for any repair costs. We'll make sure this is resolved ASAP. — Nyko Technologies (@NykoTech) 15 marzo 2018

Very sorry to hear that. We would still like to replace your Portable Docking Kit or offer another Nyko item in exchange. Please reach out to our support team at customersupport@nyko.com so they can make things right. — Nyko Technologies (@NykoTech) 15 marzo 2018