Nintendo Switch senza cornici: un render compare in una pubblicità tedesca

Sta destando molta curiosità una pubblicità comparsa sul volantino di un rivenditore tedesco che mostra unacon cornici estremamente ridotte rispetto alla realtà. Un render che fa guadagnare alla console l'aspetto di un phablet, con bordi quasi del tutto assenti.

Come detto, si tratta solamente di un'immagine promozionale realizzata in maniera poco accurata, tuttavia fornisce uno spunto per il futuro: una Switch dalle dimensioni ridotte e con schermo borderless.... cosa ne pensate di questa ipotesi?

Ricordiamo che recentemente, la casa di Kyoto ha annunciato la volontà di aumentare la produzione di Switch, secondo gli ultimi rumor provenienti dal Wall Street Journal, l'obiettivo sarebbe quello di arrivare a distribuire 25/30 milioni di console su base annuale da aprile 2018, una cifra che ha mobilitato anche gli analisti, i quali prevedono un venduto totale superiore a quello di Wii entro marzo 2023.