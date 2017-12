Nintendo Switch: il servizio online a pagamento partirà in Autunno 2018?

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale di, il servizio online a pagamento diarriverà verso la fine del 2018. Fino ad allora le funzionalità di rete della console rimarrebbero gratuite per tutti gli utenti.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, nella home page di Nintendo Italia era comparsa la scritta "Servizio con iscrizione in arrivo nell'Autunno del 2018". Nel momento in cui riportiamo la notizia, però, visitando nuovamente il sito si può notare che il messaggio è stato modificato con un generico "Servizio con iscrizione in arrivo nel 2018".

Ricordiamo che Nintendo aveva rivelato i primi dettagli del servizio online a pagamento lo scorso giugno, con tanto di prezzi e modalità di sottoscrizione. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli dalla casa di Kyoto, nell'attesa che venga fornita una data precisa per il debutto del servizio online a pagamento.