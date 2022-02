Nintendo Switch sfonda il tetto dei 100 milioni, Pokemon Diamante e Perla a 14 milioni

Nintendo ha annunciato che le console della famiglia Switch (Switch, Switch OLED e Switch Lite) hanno raggiunto e superato quota 103.54 milioni di unità distribuite al 31 dicembre 2021. Durante lo scorso trimestre sono state vendute 10.67 milioni di console e 85.41 milioni di videogiochi per Switch.

Nintendo ha anche diffuso i dati aggiornati dei giochi più venduti per Nintendo Switch, da notare in particolare la new entry Pokemon Diamante e Perla, i due remake usciti a novembre 2021 hanno venduto in poco più di un mese quasi 14 milioni di copie.

Nintendo Switch giochi più venduti

Mario Kart 8 Deluxe – 43.35 milioni Animal Crossing New Horizons – 37.62 milioni Super Smash Bros Ultimate – 27.40 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 25.80 milioni Pokemon Spada e Scudo – 23.90 milioni Super Mario Odyssey – 23.02 milioni Super Mario Party – 17.39 milioni Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee – 14.33 milioni Pokemon Diamante e Perla – 13.97 milioni Ring Fit Adventure – 13.53 milioni

Non mancano poi i dati di vendita di altre esclusive come Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda Skyward Sword HD e New Pokemon Snap:

Luigi's Mansion 3 – 11.04 milioni Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 8.85 milioni Mario Party Superstars – 5.43 milioni The Legend of Zelda Skyward Sword HD – 3.85 milioni Metroid Dread – 2.74 milioni New Pokemon Snap – 2.36 milioni Mario Golf Super Rush – 2.26 milioni Miitopia – 1.63 milioni Big Brain Academy Sfida tra Menti – 1.28 milioni WarioWare Get It Together! – 1.24 milioni Game Builder Garage – 1.01 milioni

In totale al 31 dicembre 2021 sono stati venduti 766.41 milioni di videogiochi per Nintendo Switch in tutto il mondo.