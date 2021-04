Nintendo Switch Showcase: svelato il nuovo Indie World, arriva domani!

Nintendo fissa per la giornata di mercoledì 14 aprile il prossimo Indie World Showcase, l'evento digitale che promette di svelare tante novità sui videogiochi per Nintendo Switch in arrivo sulla piattaforma ibrida nel corso dei prossimi mesi.

Ad annunciare il prossimo appuntamento mediatico con i fan della Grande N ci hanno pensato, come di consueto, i curatori dei canali social di Nintendo con un tweet che invita tutti gli appassionati a prepararsi per l'evento dedicato ai titoli sviluppati dalle software house indipendenti e dai publisher partner dell'azienda giapponese.

I riflettori sul Nintendo Indie World Showcase si accenderanno ufficialmente a partire dalle ore 18:00 di mercoledì 14 aprile, con un filmato che sarà trasmesso sul canale YouTube di Nintendo. L'evento avrà una durata complessiva di 20 minuti, nel corso dei quali saranno mostrati i titoli più interessanti che faranno il loro ingresso nella ludoteca di Switch nel breve e medio periodo.

L'appuntamento, quindi, non dovrebbe coinvolgere direttamente i team di sviluppo interni di Nintendo, e quindi non prevedere degli annunci legati a Super Mario, Zelda, Bayonetta o altre esclusive della casa di Kyoto. In attesa di scoprire quali sorprese ci riserverà questo show, vi invitiamo a rivivere le emozioni dell'ultimo evento con il riassunto degli annunci del Nintendo Indie World Showcase del 15 dicembre.