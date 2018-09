Nintendo Switch si aggiorna alla versione 6.0.0, il servizio online arriva oggi in Europa!

Nintendo lancia oggi in Europa il servizio a pagamento Switch Online e per l'occasione è ora disponibile l'aggiornamento software 6.0.0 che prepara la console all'arrivo della nuova piattaforma online. L'update è ora scaricabile per tutti, vediamo insieme le principali novità.

Il Software 6.0.0 per Nintendo Switch aggiunge il supporto per i salvataggi Cloud (non compatibili con tutti i giochi), nuovi avatar di Captain Toad, migliorie al sistema di gestione degli album e condivisione degli screenshot, nuove opzioni di sicurezza e una maggiore stabilità generale, grazie alla risoluzione di bug minori e piccoli problemi tecnici.

Dopo aver installato l'aggiornamento non sarà più possibile scollegare l'account Nintendo dall'utente impostato su Switch, come segnalato dalla compagnia: "dopo aver installato l'aggiornamento, previsto per il 19 settembre, non potrai più scollegare il tuo account Nintendo dal tuo utente Nintendo Switch. Prima di questa modifica, è importante confermare che il tuo account Nintendo o quello di tuo/a figlio/a sia collegato all'utente corretto."

Per verificare la situazione relativa al collegamento dell'account su Switch vi basterà seguire questi passaggi: "Puoi controllare selezionando la pagina utente, Impostazioni utente, Account Nintendo collegato. Vengono mostrate parte del nickname e dell'indirizzo e-mail del titolare dell'account. Se non sei sicuro che l'utente sia collegato all'account Nintendo corretto, verifica quanto segue: Effettua l'accesso sul sito dell'account Nintendo e seleziona la voce Menu Shop sulla sinistra. Confronta il tuo saldo e il totale dei punti d'oro My Nintendo con quelli che appaiono nel Nintendo eShop della tua console Nintendo Switch. Se non sei ancora sicuro, confronta i giochi in formato digitale sulla tua console Nintendo Switch con la cronologia degli acquisti che appaiono nel Menu Shop o controlla di aver ricevuto e-mail di conferma degli acquisti."

Nel momento in cui scriviamo il Nintendo eShop è in manutenzione, al termine dei lavori sarà possibile scaricare la prova gratis di sette giorni di Nintendo Switch Online e provare il servizio prima di abbonarsi, i prezzi per l'iscrizione sono pari a 3.99 euro al mese, 7.99 euro a trimestre e 19.99 euro l'anno per singolo profilo, l'abbonamento famiglia (otto profili) costa invece 34.99 euro l'anno.