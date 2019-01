Nintendo Switch si aggiorna alla versione 7.0.0, ecco le novità introdotte

Nintendo ha pubblicato oggi l'aggiornamento 7.0.0. per Switch: questo nuovo update introduce il supporto per alcuni linguaggi, nuove icone e migliora la stabilità generale del sistema durante l'utilizzo di non meglio specificate applicazioni.

Questo Minor Update introduce se icone di New Super Mario Bros U Deluxe e il supporto per le lingue cinese, coreano e taiwanese, come come riportato poco sopra ad una serie di bug fix e correzioni per aumentare la stabilità generale del sistema operativo.

Nintendo Switch è stata la console più venduta del 2018 in Nord America, a seguito di questo successo molti analisti hanno ipotizzato il lancio di una Switch Mini durante l'anno appena iniziato, ipotesi però smentita dal presidente della casa di Kyoto, il quale ha escluso l'imminente arrivo di un restyling.