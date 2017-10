A pochi giorni di distanza dal firmware 4.0,ha pubblicato l'aggiornamentoper Switch: questo update non aggiung nuove funzionalità ma si limita a migliorare la stabilità generale del sistema operativo e a risolvere un problema legato alla corretta trasmissione del segnale audio/video su alcuni schermi.

Il firmware 4.0 ha introdotto tante novità, tra cui la possibilità di registrare brevi clip (della durata di 30 secondi) da condividere sui social, inoltre viene aggiunto il supporto per le cuffie Bluetooth e per i controller GameCube, oltre a presentare alcune funzionalità nascoste non indicate nel changelog ufficiale.