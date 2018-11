Nintendo Switch: segnalati problemi di scorte in Giappone

Il grande successo di Pokemon Let's GO ha permesso a Switch di quadruplicare le vendite settimanali in Giappone, arrivando a toccare quota 200.000 pezzi, tuttavia sembra che proprio a seguito di questa grande richiesta si stiano verificando nuovi problemi con le scorte della console nel paese del Sol Levante.

Nintendo Switch e tutti i bundle sarebbero attualmente introvabili nei negozi della catene Tsutaya, Nojima, Yamada e Bic Camera, persino Amazon Japan farebbe fatica ad evadere tutti gli ordini, con tempi di spedizioni medi pari a 10/14 giorni.

Un problema non di poco conto, considerando l'imminente avvio della stagione natalizia anche in Giappone, Nintendo dal canto suo non ha commentato questa voce ma ha più volte fatto capire come simili problemi siano destinati a risolversi in brevissimo tempo con l'arrivo di nuove scorte nel giro di pochi giorni. Nessun problema di disponibilità invece per quanto riguarda Europa e Nord America, dove la console è stata oggetto di offerte per il Black Friday in versione Standard e in bundle con Super Smash Bros Ultimate e Pokemon Let's GO.