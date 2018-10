Nintendo Switch: il sistema operativo è aggiornabile alla versione 6.0.1

La console ibrida Nintendo Switch è pronta ad aggiornare il suo sistema operativo. La versione 6.0.1, già scaricabile, non introduce alcuna nuova feature, ma si limita a migliorare la stabilità generale del software e di conseguenza l'esperienza d'uso restituita.

Due problemi in particolare sono stati corretti con l'update: il primo riguardava il test di connessione ad internet, che non mostrava valori attendibili e corretti per le velocità di download ed upload, mentre il secondo non permetteva ad alcuni controller di sfruttare correttamente le funzionalità legate al motion control.

Di recente Reggie Fils-Aime, il presidente di Nintendo of America, ha spiegato ai fan di tutto il mondo la motivazione che ha portato l'azienda a delegare la gestione della chat vocale ad un'app per smartphone, invece di integrarla all'interno della console. Nel frattempo, pare che il colosso giapponese stia sperimentando la Virtual Reality: l'intento potrebbe essere quello di proporre esperienze videoludiche innovative.