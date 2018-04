Nintendo Switch: il sistema operativo si aggiorna alla versione 5.0.2, tutte le novità

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento software 5.0.2 per Switch: questo Minor Update non porta in dote nuovi contenuti ma si limita a correggere alcuni bug e problemi minori introdotti con la precedente versione del sistema operativo.

In particolare, l'aggiornamento risolve un problema che poteva causare una cattiva risposta dei controlli a rilevazione di movimento in alcuni giochi supportati e un bug che causava una non corretta visualizzazione delle icone utente per gli amici raccomandati.

Come da tradizione, il firmware 5.0.2 migliora anche la stabilità del sistema durante l'utilizzo di alcune applicazioni non meglio specificate. Nonostante si tratti di un aggiornamento minore, il download è fortemente consigliato. Sapevate che Nintendo ha già iniziato a sperimentare tecnologie e idee per la sua prossima console?