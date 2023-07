Nintendo Switch: hacker fa girare GTA 5, God of War e Devil May Cry 5

Il mondo Nintendo Switch è più infuocato che mai in questa rovente estate videoludica: tra il nuovo Nintendo Direct previsto per settembre e annunciato da Jeff Grubb e le indiscrezioni su Nintendo Switch Pro o Switch 2, si fanno adesso strada nella community della Grande N alcuni video di utenti che fanno girare giochi come GTA 5 su Switch.

Ci riferiamo al canale YouTube Geekerwan, il quale è riuscito a far andare GTA 5, God of War e Devil May Cry 5 su console ibrida grazie all'uso di Linux, benché i risultati conseguiti siano al di sotto della performance tecniche della concorrenza PlayStation e Xbox per le limitazioni tecniche della piattaforma Nintendo.

GTA 5 gira su Nintendo Switch con un frame rate ad una sola cifra, anche a causa della versione di riferimento - GTA 5 per PC sfrutta come base la versione PS4/Xbox One e non quella delle generazione precedente -. Questione ben diversa è per Devil May Cry 5 e God of War, i quali girano al di sotto dei 30 FPS ma che potrebbero potenzialmente raggiungerli con un grande lavoro di rifinitura e di ottimizzazione. Seppure il lavoro dello YouTuber sia stato alquanto complesso a fronte di un hardware poco potente, la pratica di pirateria su Switch rimane non conforme alle policy di Nintendo e contraria alla legge. Nel frattempo, però, Nintendo è proiettata verso un futuro nuovo per Switch, e la community continua a pensare al leak di Nintendo Switch 2 che mostra design, Joy-Con, confezione e interfaccia della piattaforma.



Lo Staff di Everyeye è contro ogni forma di pirateria e disincentiva tale pratica; la notizia è stata riportata con sole finalità di informazione.