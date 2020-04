Nintendo Switch sold out, la situazione su Amazon.it

Nintendo Switch è sold-out presso i principali rivenditori internazionali, l'attuale situazione non ha permesso il rifornimento di nuove scorte e il grande successo di Animal Crossing New Horizons ha spinto verso l'alto le vendite della console. Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda Amazon Italia.

Nel momento in cui scriviamo Nintendo Switch non è in vendita su Amazon.it in nessuna configurazione, tuttavia è possibile acquistare Nintendo Switch Lite giallo con kit di protezione a 232.99 euro. Si tratta di uno speciale pacchetto che include la console (senza giochi in bundle), una custodia morbida, panno per la pulizia e una pellicola proteggi schermo proposto ad un prezzo di poco superiore al costo standard della sola console.

Altri bundle non sono purtroppo disponibili, tuttavia nuovi pacchetti Switch Lite (nei colori turchese e grigio) con custodia sono in arrivo il 28 aprile secondo quanto riportato nelle pagine dei rispettivi prodotti. Per quanto riguarda le spedizioni, queste potrebbero richiedere più tempo del previsto in quanto i videogiochi non rientrano tra i beni di prima necessità e in alcune zone del nostro paese le consegne sono rallentate in questo difficile periodo.