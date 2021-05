Nintendo Switch sorpassa GBA! Mario Kart 8 guida la Top 10, Animal Crossing da record

È tempo di risultati finanziari anche in casa Nintendo, con la dirigenza del colosso nipponico che ha presentato i dati di vendita dell'ultimo anno fiscale, conclusosi in data 31 marzo 2021.

Nintendo DS: 154,02 milioni di unità Game Boy: 118,69 milioni di unità Nintendo Wii: 101,63 milioni di unità Nintendo Switch: 84,59 milioni di unità Game Boy Advance: 81,51 milioni di unità Nintendo 3DS: 75,94 milioni di unità NES: 61,91 milioni di unità Super Nintendo: 49,10 milioni di unità Nintendo 64: 32,93 milioni di unità Nintendo GameCube: 21,74 milioni di unità Nintendo Wii U: 13,56 milioni di unità

Con la recente elezione di Nintendo Switch a sesta console più venduta al mondo , non sorprende l'imbattersi in dati di vendita notevoli per l'hardware di Kyoto, che, raggiungendo quotavendute dal marzo 2017 ad oggi. Restano lontane Nintendo Wii, Game Boy e Nintendo DS, tutte con oltre 100 milioni di console vendute. Di seguito, i dati aggiornati sul fronte hardware:

Con i risultati di vendita hardware, Nintendo presenta anche i dati aggiornati sulla performance commerciali dei giochi distribuiti su Nintendo Switch. Si aggiorna così la classifica dei titoli più venduti sulla console, con una Top 10 che include unicamente esclusive della Grande N:

Mario Kart 8 Deluxe: 35,39 milioni di copie Animal Crossing New Horizons: 32,63 milioni di copie Super Smash Bros Ultimate: 23,84 milioni di copie The Legend of Zelda Breath of the Wild: 22,28 milioni di copie Pokémon Spada/Pokémon Scudo: 21,10 milioni di copie Super Mario Odyssey: 20,83 milioni di copie Super Mario Party 14,79 milioni di copie Pokémon Let's Go: 13,28 milioni di copie Splatoon 2: 12,21 milioni di copie New Super Mario Bros U Deluxe: 10,44 milioni di copie

A guidare inesorabile la classifica è la riedizione dell'eccellente Mario Kart 8 Deluxe, tornato a sfrecciare su Nintendo Switch nella sua versione definitiva dopo l'esordio su Nintendo Wii U. Non accenna inoltre a placarsi il fenomeno di Animal Crossing New Horizons, mentre il terzo gradino del podio viene conquistato da Super Smash Bros. Ultimate. Complessivamente, dal lancio al 31 marzo 2021, Nintendo ha venduto 587,12 milioni di unità software su Nintendo Switch.