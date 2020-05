Nintendo Switch, sorprese in arrivo: teaser dagli autori del porting di The Witcher 3

Il team di Saber Interactive ha realizzato quello che molti hanno definito come "il porting impossibile", ovvero la versione Nintendo Switch di The Witcher 3: Wild Hunt.

Ora, la software house sembra essere pronta a dedicarsi nuovamente alla console della Casa di Kyoto. A suggerirlo sono le parole di Matthew Karch, CEO dello studio. "Siamo grandi fan di Nintendo Switch e siamo dell'idea che vi sia ancora grande potenziale nell'hardware e nella piattaforma. - ha esordito nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Wccftech - Fino ad ora abbiamo avuto moltissimo successo, pubblicando molti titoli su Switch, e stiamo continuando a sviluppare per la piattaforma. Siamo certi che vi siano più sviluppatori che possano sfruttare a pieno l'hardware di Nintendo Switch, e pensiamo che i fan resteranno sorpresi di alcuni dei giochi in arrivo sulla console".



Purtroppo, Matthew Karch non ha offerto ulteriori indizi sulla possibile identità delle produzioni in arrivo sulla console della Grande N, ma la curiosità in merito resta sicuramente elevata. Quale altra grane produzione vorreste vedere approdare su Nintendo Switch dopo The Witcher 3: Wild Hunt? In attesa di saperne di più, ricordiamo che tra i nuovi giochi Nintendo Switch di maggio 2020 figura l'esclusiva Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.