Nintendo Switch Sport continua a dominare in UK: ancora al top delle vendite

Il nuovo titolo sportivo di Nintendo si sta rivelando un grande successo di vendite. Dopo che Nintendo Switch Sports è salito sul podio italiano, arrivano importanti conferme commerciali anche dal Regno Unito, dove il nuovo gioco per Nintendo Switch continua a dominare sulla concorrenza.

Esattamente come la settimana prima, Nintendo Switch Sports si conferma al primo posto nella classifica di vendite software nel mercato UK. Un dato importante, sebbene le vendite retail siano calate del 32% rispetto a quanto registrato sette giorni prima: i numeri inferiori non gli hanno comunque impedito di confermarsi in vetta alla classifica, lasciando il secondo posto ancora una volta a LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, e il terzo gradino del podio a Horizon Forbidden West. Di seguito la Top 10 completa:

Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Horizon Forbidden West Mario Kart 8 Deluxe Kirby e La Terra Perduta Leggende Pokémon Arceus Elden Ring Grand Theft Auto V Sifu Minecraft

Con grande probabilità Nintendo Switch Sports sarà presenza fissa quantomeno nella Top 10 ancora per diverso tempo, trattandosi di un titolo azzeccato per giocare in famiglia o per animare le serate in compagni di amici. Per maggiori approfondimenti non perdetevi inoltre la nostra recensione completa di Nintendo Switch Sports, così da scoprire nel dettaglio tutte le qualità di questa raccolta di minigiochi sportivi.