Nintendo Switch Sports sta per arrivare: Nintendo pubblica la main theme

Manca ormai poco al debutto di Nintendo Switch Sports sulla console ibrida di Nintendo, fissata per il 29 aprile 2022. Per l'occasione la Grande N pubblica sui propri canali social un nuovo video incentrato sul gioco che ci permette di ascoltare la versione completa del suo tema musicale principale.

Si tratta di una musica dai toni leggeri, tipica delle produzioni pensate per un pubblico di giovanissimi e per le famiglie, che sottolinea a pieno l'essenza di Nintendo Switch Sports, opera che punta a dimostrarsi un divertimento per tutti. I più attenti e nostalgici noteranno inoltre sonorità che richiamano l'iconica theme di Wii Sports, ancora oggi tra i titoli di maggior successo mai prodotti da Nintendo nel corso della sua storia.

A corredo del sottofondo musicale troviamo inoltre vari screen relativi al nuovo titolo sportivo casual della casa di Kyoto, che ci offrono un nuovo sguardo a tutte le attività presenti in questa nuova raccolta: ricordiamo che il gioco ripropone alcuni minigiochi già visti nelle precedenti iterazioni del brand, come Tennis, Bowling e Scherma (presente stavolta con il nome di Chambara) affiancando ad essi gli inediti Calcio, Pallavolo e Badminton.

Un'altra vecchia conoscenza, il Golf, verrà introdotto nei mesi successivi al lancio come update gratuito, mentre si sono diffusi rumor sull'arrivo del Basket in Nintendo Switch Sports, per il momento non confermati. Potete intanto leggere la nostra prova di Nintendo Switch Sports, in attesa della recensione.