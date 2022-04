Nintendo Switch Sports, aspettando la recensione: da calcio a chambara, 40 minuti di gioco

Tra i nuovi videogiochi in arrivo nel corso della settimana, troviamo pronta ad entrare in campo la nuova esclusiva Nintendo a tema sportivo: Nintendo Switch Sports.

Erede dell'amatissimo Wii Sports, il titolo per la console ibrida consentirà agli appassionati di cimentarsi con versioni digitali di sei differenti discipline: Pallavolo, Calcio, Tennis, Bowling, Badminton e Chambara. Con il lancio del titolo ormai imminente, in rete è possibile trovare un ricco video gameplay dedicato a Nintendo Switch Sports. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato ha una durata di ben 40 minuti, durante i quali vengono passati in rassegna gli sport inclusi nella raccolta Nintendo.

Di seguito, trovate tutti i dettagli relativi agli spezzoni dedicati ai singoli giochi presenti al lancio su Nintendo Switch Sports:

Pallavolo : a partire dal minuto 10:49;

: a partire dal minuto 10:49; Badminton : a partire dal minuto 15:32;

: a partire dal minuto 15:32; Bowling : a partire dal minuto 19:38;

: a partire dal minuto 19:38; Calcio : a partire dal minuto 29:00;

: a partire dal minuto 29:00; Chambara : a partire dal minuto 37:02;

: a partire dal minuto 37:02; Tennis: a partire dal minuto 43:17;

Al debutto dell'esclusiva su Nintendo Switch mancano ormai pochissimi giorni, con il Day One in programma per il prossimo. In attesa della nostra recensione e dell'uscita del titolo, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un recente provato di Nintendo Switch Sports , a firma di Stefano Calzati.