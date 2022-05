Nintendo Switch Sports batte tutti in UK e debutta al primo posto

Nintendo Switch Sports è stato il gioco più venduto della serie in Gran Bretagna la scorsa settimana. Un risultato dunque notevole per il gioco, che ha performato significativamente meglio rispetto a Wii Sports Club per Wii U nel 2014, che all'epoca non riuscì nemmeno ad entrare nella Top 40 UK nella settimana di lancio.

Nintendo Switch Sports ha venduto più del doppio di Mario Party Superstars e circa otto volte di più rispetto a Just Dance 2022 nel Regno Unito, oltre a sei volte più di Ring Fit Adventure nella settimana di lancio a ottobre 2019.

Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West Leggende Pokemon Arceus Mario Kart 8 Deluxe Elden Ring Grand Theft Auto 5 Kirby E La Terra Perduta Animal Crossing New Horizons

Il successo di Nintendo Switch Sports porta LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker al secondo posto, con vendite in calo del 25% su base settimanale. L'arrivo di nuovi restock di PS5 spinge le vendite del software con Gran Turismo 7 che torna alla posizione numero 3 e Horizon Forbidden West che risale fino al quarto posto. Kirby E La Terra Perduta torna in Top 10 alla posizione numero nove mentre Cricket 22 Official Game of The Ashes debutta in Top 30 occupando la posizione numero 26.