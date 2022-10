Nintendo Switch Sports, cancellato l'ultimo update: cosa è successo?

Nel frattempo che si attende l'aggiunta gratis del Golf in Nintendo Switch Sports, la casa di Kyoto continua ad aggiornare costantemente il suo titolo sportivo, con update e patch che perfezionano sempre di più l'offerta ludica del gioco. Ma qualcosa sembra essere andata storta con la patch v1.2.1.

Nintendo è stata infatti costretta a dover cancellare tale update da Nintendo Switch Sports dopo aver ricevuto numerosi feedback negativi da parte degli utenti: a quanto pare, dopo aver installato l'aggiornamento, il gioco non riuscirebbe più ad avviarsi, bloccandosi alla schermata di caricamento iniziale. In un post sul profilo Twitter giapponese ufficiale, la compagnia conferma di essere al lavoro per capire qual è l'origine del problema causato dall'update rimosso, scusandosi nel frattempo con i suoi utenti per l'inconveniente.

Con molta probabilità l'aggiornamento tornerà attivo non appena la Grande N avrà trovato una soluzione, oppure passerà direttamente ad un successivo update che permetta di integrare nuove migliorie al prodotto. Problemi a parte, gli sviluppatori continuano a lavorare costantemente su Nintendo Switch Sports, destinato ad arricchirsi con ulteriori contenuti nei prossimi mesi che permettano di mantenerlo fresco ed interessante anche a distanza di mesi dalla sua uscita.

A tal proposito, la nostra recensione di Nintendo Switch Sports vi illustra le caratteristiche più interessanti del gioco, che segna il ritorno del brand dopo aver lasciato il segno su Wii in passato.