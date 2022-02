Nintendo Switch Sports: come iscriversi alla Beta per provare il gioco in anticipo

Nintendo Switch Sports esce a fine aprile ma Nintendo ha annunciato un Online Play Test in programma a febbraio per permettere ai giocatori di testare con mano il gioco e alla compagnia di valutare la stabilità dei server e dell'infrastruttura online.

L'Online Play Test di Nintendo Switch Sports si terrà nei giorni di sabato 19 e domenica 20 febbraio secondo questi orari:

Sabato 19 febbraio

04:00 - 04:45

12:00 - 12:45

20:00 - 20:45

Domenica 20 febbraio

04:00 - 04:45

12:00 - 12:45

I partecipanti potranno giocare a bowling, tennis e chanbara contro avversari casuali mentre non è possibile creare partite con amici. L'abbonamento Nintendo Switch Online è obbligatorio per poter partecipare alla fase di test, da notare come la Beta non sia compatibile con Nintendo Switch Lite. Sul sito ufficiale del gioco potete iscrivervi alla Beta di Nintendo Switch Sports effettuando il login con il vostro account Nintendo, le registrazioni apriranno a parte dal 16 febbraio.

Nintendo Switch Sports esce il 29 aprile in formato fisico e digitale al prezzo di 39.99 euro, tra i giochi inclusi troviamo tennis, chanbara, pallavolo, calcio e bowling, mentre il golf arriverà il prossimo autunno tramite aggiornamento gratuito. Se avete adorato Wii Sports, questo titolo vi permetterà di rispolverare le emozioni di un tempo giocando con gli amici.