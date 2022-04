Nintendo Switch Sports: come personalizzare i personaggi e sbloccare nuove skin

Se avete iniziato a giocare al nuovo Nintendo Switch Sports, l'esclusiva per la console ibrida che permette di dedicarsi a numerose attività da soli o in compagnia, è probabile che vogliate dare un tocco di classe al vostro alter ego digitale. Scopriamo insieme come personalizzare il personaggio.

Come personalizzare l'avatar

Per dare il via alla personalizzazione del vostro personaggio in Nintendo Switch Sports dovete recarvi a Spocco Square, l'hub dell'esclusiva della Grande N dal quale è possibile avviare un match in una delle tante discipline disponibili. Nell'angolo in basso a destra di questa schermata è possibile notare la piccola icona a gorma di gruccia, la quale permette di accedere al menu dedicato interamente alle modifiche estetiche. Nella pagina che vi apparirà a schermo, dovrete selezionare "Modifica viso e capelli" per apportare dei cambiamenti al volto e all'acconciatura del vostro personaggio, così da renderlo più simile a voi o, più semplicemente, dargli un aspetto diverso. Selezionando "Corpo", invece, vi verrà concessa l'opportunità di alterare la corporatura dell'avatar. L'ultima opzione prende il nome di "Vestiti e accessori" ed è quella grazie alla quale è possibile modificare il vestiario del personaggio con tutti i capi d'abbigliamento e i gadget disponibili di default o sbloccati nel tempo.

Come sbloccare nuove skin e accessori

A proposito di costumi da sbloccare, in Nintendo Switch Sports esiste la possibilità di sbloccare gratuitamente una vasta gamma di elementi cosmetici che non riguardano esclusivamente i costumi. Nel gioco è possibile infatti sbloccare anche nuove opzioni per la creazione del personaggio, così da avere maggiori possibilità quando si apportano modifiche al volto e alla capigliatura. Gli oggetti più importanti si acquistano però nel negozio in game, il quale non è legato alle microtransazioni: disputando partite nella modalità online è possibile infatti mettere da parte le monete da spendere per l'acquisto di skin e accessori. Il negozio di Nintendo Switch Sports propone ogni settimana contenuti diversi e potrete spendere tutti i vostri risparmi per modificare l'outfit del vostro personaggio. Vi ricordiamo che il quantitativo di monete ottenute dipende dalle vostre prestazioni e completando alcuni obiettivi extra durante la partita potrete aumentare il numero di monete ricevute al termine del match.

