Nintendo Switch Sports, è dominio in Giappone: oltre 300mila copie in due settimane

Oltre ad essersi conquistato la vetta della classifica inglese, Nintendo Switch Sports sta spopolando anche in Giappone. Come riportano gli ultimi dati di Famitsu, il successore di Wii Sports ha piazzato quasi 305.000 copie nel Paese del Sol Levante nelle due settimane dal lancio.

Come rivelato da Mat Piscatella di NPD Group, in Europa e Nord America Switch Sports è particolarmente apprezzato dai 20enni, e Nintendo si è detta oltremodo soddisfatta dei risultati ottenuti sinora in tutte le regioni.

Come sempre più spesso accade, l'intera top 10 della classifica software giapponese vede la presenza di soli giochi per Nintendo Switch, eccezion fatta per l'edizione PS4 di eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 di Konami. Di seguito vi riportiamo i titoli più venduti in Giappone dal 25 aprile all'8 maggio.

[NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 304,588 (New) [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 77,330 (695,811) [NSW] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) – 61,209 (153,933) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 41,802 (4,621,427) [PS4] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) – 26,444 (80,983) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 22,952 (2,635,396) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 20,417 (4,873,950) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 17,309 (3,144,888) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 16,686 (959,773) [NSW] Pokemon Legends: Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) – 15,235 (2,243,757)

Nessuna novità sul fronte hardware, con la famiglia di console Switch che ha venduto 176.592 unità, "insidiata" soltanto da PlayStation 5 (Standard e Digital Edition) a quota 49.798 unità.

Switch OLED Model – 101,489 (1,721,151) Switch – 53,092 (18,268,375) PlayStation 5 – 46,415 (1,382,888) Switch Lite – 22,011 (4,710,282) Xbox Series S – 10,610 (99,288) Xbox Series X – 3,508 (99,364) PlayStation 5 Digital Edition – 3,383 (235,257) New 2DS LL (incluso 2DS) – 452 (1,185,724) PlayStation 4 – 81 (7,819,526)

Xbox Series X|S continuano a faticare e si fermano a 14.118 unità vendute (Xbox Series S fa leggermente meglio di Series X). Le console di attuale generazione continuano a patire lo shortage dei componenti elettronici, che ne rallentano la produzione da parte di Sony e Microsoft.