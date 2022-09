Nintendo Switch Sports, il golf arriva gratis ma in ritardo: si va in buca con il Direct

Dopo la pubblicazione del Summer Update gratis di Nintendo Switch Sports, gli aspiranti campioni attivi sulla console ibrida ricevono interessanti novità in occasione del Nintendo Direct.

Dall'evento digitale firmato dalla Grande N, arriva infatti l'occasione per dare un nuovo sguardo al prossimo aggiornamento in programma per il titolo sportivo. Con il filmato pubblicato durante il Nintendo Direct, il colosso di Kyoto conferma che la prossima disciplina a debuttare in Nintendo Switch Sports sarà il golf. A differenza di quanto precedentemente annunciato, tuttavia, i giocatori dovranno attendere un po' più a lungo per la pubblicazione dell'update. La nuova finestra di lancio del contenuto è infatti stata fissata all'inverno 2022.

Con l'aggiornamento dedicato al golf, i giocatori di Nintendo Switch Sports potranno testare la propria abilità su 21 buche, nel tentativo di battere gli avversari e confermarsi campione assoluto della disciplina. Gli appassionati potranno inoltre cimentarsi in sfide all'ultimo colpo con il Survival Golf, modalità pensata per un massimo di 8 giocatori.