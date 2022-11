Nintendo Switch Sports, il golf è ora disponibile gratis! Update anche per Splatoon 3

Come promesso da Nintendo, è tempo di dedicarsi al nuovo DLC gratis di Nintendo Switch Sports, che introduce la pratica del golf all'interno dell'esclusiva per Nintendo Switch.

Il colosso di Kyoto ha infatti pubblicato l'aggiornamento 1.3.0 di Nintendo Switch Sports, ora disponibile per il download sulla console ibrida. La nuova disciplina può essere praticata in tutte le modalità, con sfide online e in locale. Per avvicinare allo sport i nuovi giocatori, gli autori hanno inoltre provveduto a rendere disponibile il Tiro Assistito. Tale opzione può essere attivata in qualunque momento dai menu Opzioni di Nintendo Switch Sports, ad eccezione della modalità Play Globally.

Il nuovo aggiornamento dell'esclusiva Nintendo Switch ha inoltre provveduto ad abilitare la possibilità di utilizzare la connessione LAN per la modalità di gioco Play with Friends e l'organizzazione di match in compagnia. Infine, Nintendo ha provveduto ad abilitare diversi fix, così da rendere più fluida l'esperienza di gioco proposta da Nintendo Switch Sports.



È inoltre tempo di update anche per Splatoon 3, con lo splattatutto Nintendo pronto ad accogliere la versione 2.0.0 del gioco. A partire dalle ore 1:00 della notte tra martedì 29 e mercoledì 30 novembre, il titolo vedrà l'avvio della Chill Season 2022. Alle mappe di Splatoon 3 si aggiungeranno due nuove ambientazioni, Brinewater Springs e Flounder Heights, mentre la modalità Salmon Run potrà contare sul nuovo scenario Marooner's Bay. Spazio inoltre ad armi aggiuntive e ad un rinnovamento del catalogo di armature e personalizzazioni disponibili per il proprio alter-ego.