Nintendo Switch Sports: quali e quanti minigiochi ci sono?

Dal Nintendo Direct di febbraio 2022 è arrivata una piccola sorpresa inaspettata: è stato annunciato Nintendo Switch Sports, raccolta di minigiochi sportivi che si pone come successore di Wii Sports e Wii Sports Resort, considerati tra i titoli casual firmati Nintendo più apprezzati e popolari di sempre.

Il gioco tra l'altro ha già un'esatta finestra di lancio: sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 29 aprile 2022, pronto ad intrattenere i giocatori con diverse attività sportive. A tal proposito, dunque, quali sono le discipline presenti all'interno di Nintendo Switch Sports? L'opera offrirà in tutto sei diversi sport al lancio tra alcuni già visti nei passati episodi della serie ed altri invece inediti. Nello specifico si tratta di calcio, pallavolo, bowling, tennis, badminton e chambara, mentre come aggiornamento gratuito post-lancio verrà implementato il golf. Non è chiaro al momento se e quanti altri sport verranno aggiunti tramite futuri update.

In attesa di mettere le mani sul gioco completo, la Grande N ha intanto organizzato un Online Play Test previsto per il 19 e il 20 febbraio 2022, che rappresenterà una preziosa occasione per verificare la stabilità dei server e la qualità del gameplay in vista dell'uscita della versione completa. Ecco di seguito come iscriversi alla Beta di Nintendo Switch Sports in modo da provarlo in anticipo.