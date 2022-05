Nintendo Switch Sports: nomi volgari e parolacce, i giocatori chiedono maggior sicurezza

Nomi volgari e inappropriati in un gioco per famiglie come Nintendo Switch Sports? Succede anche questo ma i giocatori non ci stanno e in molti hanno deciso di pubblicare la propria esperienza, chiedendo a Nintendo di implementare filtri più efficaci.

Come segnalato da Eurogamer.net molti giocatori di Switch Sports utilizzano nomi volgari con parolacce o termini inappropriati, in alcuni casi anche con riferimenti sessuali espliciti. Il gioco ha un filtro che serve ovviamente per limitare l'uso di questi termini ma a quanto pare in molti hanno trovato il modo di aggiornare le limitazioni, utilizzando nomi non proprio consoni.

Su Reddit tanti giocatori affermando di aver inviato email al supporto Nintendo per far presente la cosa, dal momento che non esiste la possibilità di segnalare problematiche di questo tipo direttamente in-game. Una delle tante richieste punta proprio sull'aggiunta di una opzione per segnalare i nomi volgari, così da procedere con il ban.

Si tratta di richieste legittime e comprensibili, se è vero che purtroppo comportamenti di questo tipo sono sempre più frequenti nei giochi multiplayer, è altrettanto vero che gli sviluppatori dovrebbero vigilare maggiormente, utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione per limitare questo fenomeno.

Volete saperne di più sul gioco Nintendo? Vi rimandiamo alla nostra recensione di Nintendo Switch Sports.