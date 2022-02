Nintendo Switch Sports: parte l'Online Play Test, ecco come iscriversi

Come promesso a margine del reveal trailer di Nintendo Switch Sports, la casa di Kyoto apre ufficialmente la fase di iscrizioni all'Online Play Test dell'attesissimo party game che farà da sequel a Wii Sports.

Il modulo di registrazioni alla Beta di Nintendo Switch Sports è accessibile da oggi, mercoledì 16 febbraio. Per partecipare alla prova multiplayer della nuova raccolta di esperienze sportive targate Nintendo è necessario possedere una console Switch 'base' o Switch OLED (la beta non è compatibile con Switch Lite), una connessione internet a banda larga e un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online.

L'Online Play Test di Nintendo Switch Sports sarà suddiviso in cinque sessioni della durata di 45 minuti ciascuna:

Sabato 19 febbraio

04:00 - 04:45

12:00 - 12:45

20:00 - 20:45

Domenica 20 febbraio

04:00 - 04:45

12:00 - 12:45

In ciascuna sessione della Beta multiplayer sarà possibile accedere alle lobby per le partite online di Bowling, Tennis e Chanbara, con matchmaking casuale che non consentirà la creazione di partite locali o sfide contro amici.

In calce alla notizia trovate il link per iscrivervi all'Online Play Test organizzato dalla casa di Kyoto. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Nintendo Switch Sports sarà disponibile dal 29 aprile 2022 ovviamente in esclusiva per Switch.