Nintendo Switch Sports in preordine: scopri il prezzo su Amazon

Nintendo Switch Sports è un videogioco di simulazione sportiva in arrivo il 29 aprile, sviluppato e pubblicato da Nintendo per Nintendo Switch, seguito del gioco record di vendite Wii Sports uscito nel 2006 per Nintendo Wii. Ora è in preordine su Amazon, scopriamone prezzo e contenuto.

Il titolo è preordinabile su Amazon al prezz di 49,99 euro a questo link, prenotalo subito per usufruire della promozione "prezzo minimo garantito".

Nintendo Switch Sports include tre discipline già viste nel capitolo precedente, tennis, bowling e scherma, noto come Chambara all'interno del gioco e tre nuovi sport, calcio, pallavolo e badminton. Un altro sport, il golf, è stato annunciato e sarà pubblicato successivamente con un aggiornamento gratuito.

I giocatori utilizzeranno i Joy-Con di Nintendo Switch in modo analogo agli altri giochi Wii Sports, impugnandoli in modo simile allo sport reale, la funzionalità del giroscopio incorporata nei Joy-Con verrà utilizzata per simulare il movimento nel gioco. L'accessorio Leg Strap, introdotto precendentemente in Ring Fit Adventure, è incluso nella copia fisica del gioco ed è utilizzabile nello sport calcio.

É prevista una fase di test online gratuita del gioco per provarne le funzionalità e la stabilità e sarà disponibile per la registrazione il 15 febbraio 2022 per chi ha un abbonamento a Nintendo Switch Online.