Nintendo Switch Sports protagonista del Fuorisalone 2022 con uno spazio gaming ibrido

Dopo il tram Febal con Mario Strikers, gli organizzatori del Fuorisalone 2022 annunciano una nuova iniziativa in collaborazione con Nintendo: la casa di Kyoto offrirà momenti di svago ai visitatori invitandoli a cimentarsi nelle frizzanti sfide di Nintendo Switch Sports nella cornice di un apposito spazio gaming.

L'evento ibrido mescolerà esperienze digitali e fisiche che rifletteranno la visione del Fuorisalone 2022 sulla nuova concezione dell'accoglienza, all'insegna del design e delle altre attività che animeranno Milano per un'intera settimana.

Dal 6 al 12 giugno, il Fuorisalone 2022 sarà presente all'interno di A Casa Ovunque, in via Savona 35 a Milano, per proporre sei ambienti dedicati rispettivamente all'accoglienza, all'abitazione, al lavoro, all'acquisto, all'intrattenimento e alla cultura. In quest'ottica rientra perciò la collaborazione sancita con Nintendo per dare modo a tutti i visitatori di divertirsi con il nuovissimo party game Nintendo Switch Sports dalle ore 10:00 fino alle 21:00.

Le attività previste dalla casa di Kyoto comprendono battaglie nei sei sport Pallavolo, Badminton, Calcio, Bowling, Chanbara e Tennis. I più audaci potranno cimentarsi nelle sfide della modalità Rigori di Calcio collegando la fascia per la gamba a un controller Joy-Con per calciare il pallone! In attesa dell'apertura del Fuorisalone 2022, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Nintendo Switch Sports.