Nintendo Switch Sports si scalda: arrivano i primi voti della stampa internazionale

Con l'uscita di Nintendo Switch Sports ormai dietro l'angolo, essendo fissata per il 29 aprile 2022, la stampa di tutto il mondo comincia a diffondere i primi verdetti relativi alla nuova fatica sportiva di Nintendo pensata per le famiglie, revival dell'iconica serie Wii Sports che tanto furore fece su Wii oltre un decennio fa.

Al momento la redazione di Everyeye non ha ancora assegnato una valutazione, in attesa di approfondire a dovere anche la componente online dell'opera, ma potete intanto già leggere la nostra recensione in corso di Nintendo Switch Sports e farvi così un'idea sulla bontà del pacchetto di minigiochi messo a punto dalla casa di Kyoto. Ma come è andata su altri lidi? Nel momento in cui scriviamo, su Metacritic la situazione attorno al gioco è buona seppur non esplosiva, con una media di 75 basata su 31 recensioni differenti.

I verdetti positivi e medi al momento si alternano in maniera equilibrata, essendoci 17 valutazioni da semaforo verde e 14 invece da giallo, mentre nessuna bocciatura in rosso è stata registrata dal noto portale. Tra le testate più entusiaste del nuovo titolo casual troviamo Stevivor, Dexerto e God is a Geek, che assegnano tutte e tre un 8.5 come voto. Le reazioni più tiepide arrivano invece da Twinfinite e AusGamer, che non vanno oltre il 6.

La situazione è comunque in pieno divenire, considerato che ci sono decine di redazioni che stanno aspettando di dichiarare il proprio parere definitivo, non appena sarà possibile consumare a dovere il multiplayer online. Potete intanto ingannare gli ultimi giorni che ci separano dal debutto del gioco sul mercato guardando 40 minuti di gameplay di Nintendo Switch Sports, che passano in rassegna tutti minigiochi presenti.