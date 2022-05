Nintendo Switch Sports scalza FIFA 22: podio italiano tutto per Nintendo e FromSoftware

A distanza di oltre quindici anni dal debutto di Wii Sports, lo sport in movimento a marchio Nintendo torna a conquistare il pubblico italiano, grazie al debutto di Nintendo Switch Sports.

Disponibile da pochi giorni in esclusiva su Nintendo Switch, il titolo della Grande N ha già conquistato la vetta della classifica videoludica italiana. Stando ai dati condivisi da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), Nintendo Switch Sports è stato infatti il gioco più acquistato nel corso della settimana compresa tra il 25 aprile e il 1 maggio 2022. Tra la Festa della Liberazione e la Festa dei Lavoratori, i videogiocatori italiani hanno dunque deciso di spendere le giornate di ferie cimentandosi con amici e parenti nel nuovo titolo sportivo a marchio Nintendo.



Anche il vendutissimo Mario Kart 8: Deluxe conserva ottime performance in Italia, conquistando il secondo gradino del podio settimanale. Il blockbuster sportivo di FIFA 22 deve invece "accontentarsi" della medaglia di bronzo, scalzato dall'universo Nintendo. Di seguito, vi riportiamo le classifiche italiane IIDEA relative alle diverse piattaforme:



Classifica console e PC

Nintendo Switch Sports; Mario Kart 8: Deluxe; FIFA 22;

Classifica console

Nintendo Switch Sports; Mario Kart 8: Deluxe; FIFA 22;

Classifica PC

Sekiro: Shadows Die Twice; Elden Ring; Monster Hunter: Rise;

Complici anche i grandi sconti del Festival della Perseveranza su Steam, i giocatori PC hanno portato in prima posizione Sekiro: Shadows Die Twice, seguito da un ulteriore titolo FromSoftware, ovvero l'acclamato Elden Ring. Terzo gradino infine per Monster Hunter: Rise, anch'esso in promozione sullo store di casa Valve.