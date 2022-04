Nintendo Switch Sports Tour: prova il gioco nei principali centri commerciali d'Italia

Nintendo Switch Sports è ora disponibile, pronto per intrattenere i possessori di Nintendo Switch con diversi minigiochi a tema sportivo. La nostra recensione in corso di Nintendo Switch Sports vi illustra già molte delle caratteristiche principali dell'opera, che si rivela una scelta consigliata per tutte le famiglie.

Proprio per pubblicizzare al meglio il nuovo titolo erede di Wii Sports, Nintendo dà il via questo weekend al Nintendo Switch Sports Tour volto a far scoprire agli utenti tutte le caratteristiche del gioco, con tappe nei principali centri commerciali d'Italia che si svolgeranno per un totale di nove tappe suddivise in cinque fine settimana.

Si parte quindi con il Centro Commerciale Il Globo di Busnago (MI) e il Centro Commerciale Il Centro di Arese (MI), con un'area dedicata allestita per il 30 aprile e il 1 maggio. Qui un team di Nintendo, attraverso due postazioni di gioco, accompagnerà gli appassionati di tutte le età alla scoperta dei sei sport presenti in Nintendo Switch Sports: Pallavolo, Badminton, Calcio, Bowling, Chambara e Tennis.

Di seguito ecco invece un riepilogo di tutte le tappe previste dal Nintendo Switch Sports Tour:

30 aprile - 1 maggio : Centro Commerciale Il Globo di Busnago e Centro Commerciale Il Centro di Arese

: Centro Commerciale Il Globo di Busnago e Centro Commerciale Il Centro di Arese 7-8 maggio : Centro Commerciale Grandemilia di Modena e Centro Commerciale Rescaldina di Rescaldina (MI)

: Centro Commerciale Grandemilia di Modena e Centro Commerciale Rescaldina di Rescaldina (MI) 14-15 maggio : Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco (TO) e Centro Commerciale I Gigli di Campo Bisenzio (FI)

: Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco (TO) e Centro Commerciale I Gigli di Campo Bisenzio (FI) 21-22 maggio : Centro Commerciale Fiumara di Genova e Centro Commerciale Porta di Roma di Roma

: Centro Commerciale Fiumara di Genova e Centro Commerciale Porta di Roma di Roma 28-29 maggio: Centro Commerciale Maremonti di Massa (MS)

Se siete quindi interessati al gioco, può essere l'occasione giusta per provarlo e magari acquistarlo in seguito. Non perdetevi intanto 40 minuti di gameplay per Nintendo Switch Sports, così da avere già un'idea chiara sul prodotto ed i suoi diversi sport.