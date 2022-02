Nintendo Switch Sports: trailer d'annuncio per il sequel di Wii Sports

Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct non sono mancati un paio di annunci del tutto inaspettati e dopo aver confermato l'esistenza di un nuovo Mario Strikerz in arrivo la prossima estate, la Grande N ha anche svelato con un trailer Nintendo Switch Sports.

Com'è possibile intuire dal titolo del progetto, si tratta proprio dell'erede di quel Wii Sports che due generazioni fa è stato in grado di avvicinare al mondo dei videogiochi tantissimi utenti. Il principio del titolo, a giudicare dal trailer d'annuncio, sembra essere il medesimo del capitolo per Wii, ovvero quello di proporre una discreta quantità di mini-giochi che possono essere affrontati tramite l'ausilio del sensore di movimento incluso nei Joy-Con. Tra gli sport inclusi al lancio troviamo il calcio, il badminton, la pallavolo, il tennis, il bowling e il chambara. Sembrerebbe inoltre che le attività verranno aggiornate tramite update gratuiti ed è già stato confermato l'arrivo del golf con una patch post-lancio. Il gioco supporterà inoltre non solo il multiplayer in locale ma anche online.

Prima di lasciarvi al filmato d'annuncio di Nintendo Switch Sports, vi ricordiamo che sempre questa sera è stato confermato l'arrivo di No Man's Sky su Nintendo Switch.