Nintendo Switch Sports: trucchi e strategie per vincere in ogni mini-gioco

Se vi state avvicinando per la prima volta a Nintendo Switch Sports e state trovando qualche difficoltà ad accumulare vittorie giocando ad una o più discipline tra quelle attualmente presenti all'interno del pacchetto, vi proponiamo una serie di trucchi e consigli che potrebbero contribuire a farvi ottenere qualche vittoria.

Pallavolo

Per vincere nelle partite di pallavolo è fondamentale apprendere tutte le mosse di base come la schiacciata e la respinta, ma esiste una tecnica in grado di fare la differenza. Il metodo più semplice per sconfiggere il team avversario è quello di concentrarsi sulla difesa e calcolare attentamente la posizione in cui alzare le braccia e saltare per murare gli attacchi avversari: in questo modo respingeremo la palla e sarà molto difficile per l'altro giocatore riuscire a controbattere.

Badminton

Se invece state giocando a Badminton, la miglior tecnica per soverchiare l'avversario consiste nel disorientarlo e indurlo a compiere un errore. Per riuscire in questa impresa occorre modificare continuamente lo stile di gioco e alternare le varie tipologie di tiro per fare in modo che l'avversario debba spostarsi da una parte all'altra del campo fino a quando non verrà colto alla sprovvista e non riuscirà a rispondere col giusto tempismo, facendovi segnare un punto.

Bowling

Sappiamo che potrebbe sembrare assurdo, ma il peggior modo per tirare la palla nel Bowling è quello di effettuare un lancio perfettamente al centro della pista: in questo modo sarà quasi impossibile riuscire a fare strike. In questo caso, la strategia più adatta è quella di lanciare la sfera poco più a destra o a sinistra rispetto al centro e darle un effetto con un rapido movimento di polso. Effettuando un tiro con questa tecnica, avrete maggiori probabilità che guadagni sufficiente velocità da far cadere ogni singolo birillo, così che riusciate ad ottenere quanti più punti possibili. Chi trova difficoltà nell'esecuzione del tiro con l'effetto può modificare lievemente l'angolazione di tiro (usate i tasti A o Y), così da semplificare il lancio ed ottenere un risultato molto simile.

Calcio

La versione del Calcio disponibile in Nintendo Switch Sports è molto arcade e tra le sue particolarità troviamo sicuramente le generosissime dimensioni della porta. È proprio questo il dettaglio sul quale dovrete concentrarvi maggiormente per vincere, poiché la porta è talmente grande da impedire a qualsiasi giocatore di raggiungerne la parte più alta: in poche parole, tirare con precisione verso questa sezione della porta, renderà il vostro tiro impossibile da parare. Cercate quindi di allenarvi sui pallonetti, così da mettere il portiere avversario in condizione da non poter reagire.

Chambara

Nei duelli a base di spade in Chambara, invece, è preferibile avere un atteggiamento difensivo e padroneggiare il sistema di parata. Posizionare l'arma in maniera perpendicolare rispetto a quella dell'avversario al momento dell'attacco permette non solo di attutire il colpo, ma anche di stordire brevemente il nemico e aprire una finestra perfetta per un contrattacco.

Tennis

Il principale errore da non compiere giocando a Tennis è quello di avere un approccio simile o identico a quello del Badminton. Si tratta infatti di due discipline completamente diverse e, pertanto, occorre prestare attenzione alle differenze nello stile di gioco. Il modo in cui bisogna colpire la palla per rispondere all'avversario è meno immediata e serve muovere il braccio con qualche istante d'anticipo rispetto al contatto tra la racchetta e la palla. Tra un tiro e l'altro, provate anche ad effettuare un pallonetto muovendo il Joy-Con verso l'alto, così da spiazzare l'avversario e avere buone probabilità che non riesca a reagire.

