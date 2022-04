Nintendo Switch Sports, TV abbattuta in diretta: il tennis miete la prima vittima!

Memore di quanto accaduto con il predecessore, il celeberrimo Wii Sports, Nintendo aveva avvisato i videogiocatori, pubblicando una serie di raccomandazioni per giocare a Nintendo Switch Sports in sicurezza.

Indicazioni che evidentemente non sono state seguite dallo streamer attivo su Twicht come "63man", che è andato incontro ad uno sfortunato incidente. A meno di 24 ore dal debutto ufficiale di Nintendo Switch Sports, il giocatore ha infatti sonoramente infranto uno sgargiante Joy-Con rosso sullo schermo del monitor su cui si stava dedicato ad una partita a tennis virtuale. Nell'assestare un colpo con la racchetta del suo sportivo alter-ego, lo streamer ha infatti perso la presa sul controller, che ha purtroppo concluso il suo inaspettato volo proprio contro un angolo della TV.



Come facilmente immaginabile, il videogiocatore non aveva provveduto ad agganciare il laccetto del Joy-Con al polso, come consigliato da Nintendo Switch Sports! L'incidente è avvenuto durante una diretta Twitch seguita da circa 7.000 persone, che non hanno mancato di creare una video clip dedicata all' "inconveniente tecnico". Direttamente in calce a questa news, potete dunque osservare il momento esatto in cui le speranze di vittoria del match si sono infrante sulla superficie di un innocente monitor TV.



Se vi preparate a cimentarvi in una partita a bowling o chambara, vi ricordiamo dunque di prestare attenzione a cose e persone mentre giocate a Nintendo Switch Sports.