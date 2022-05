Nintendo Switch Sports ancora primo in UK, Elden Ring fuori dalla Top 10

Nintendo Switch Sports mantiene il primo posto della classifica inglese nonostante un calo delle vendite pari al 54% sul mercato retail britannico. LEGO Star Wars La Saga degli Skywaker occupa il secondo posto da ben sei settimane ed ha tutte le carte in regola per restare sul podio anche nei mesi estivi.

La scorsa settimana sono stati venduti poco più di 100.000 giochi fisici in Gran Bretagna, le nuove uscite sono poche e tra queste si segnala la discreta accoglienza riservata a Evil Dead The Game, che ha debuttato al quinto posto con il 79% delle copie vendute su PS4 e PS5 e il restante 21% su Xbox.

Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars La Skywalker Saga Horizon Forbidden West Mario Kart 8 Deluxe Evil Dead The Game Leggende Pokemon Arceus Minecraft Nintendo Switch Edition Grand Theft Auto 5 Animal Crossing New Horizons FIFA 22

Dopo aver speso undici settimane in Top 10, Elden Ring esce ora dalle prime dieci posizioni per occupare l'undicesimo posto della classifica. La versione retail di SIFU scende alla posizione numero 30 dopo solo una settimana con un calo delle vendite pari al 75% rispetto al debutto. Per il resto non si registrano grandi scossoni, del resto il periodo è avaro di grandi uscite, mancano al momento grandi blockbuster capaci di trainare le vendite.