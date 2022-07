Nintendo Switch Sports, update gratis in arrivo: calciate la palla con più potenza!

La casa di Kyoto continua a supportare Nintendo Switch Sports, videogioco sportivo che sfrutta le peculiarità della console ibrida per offrire ai videogiocatori il pretesto per divertirsi in compagnia, competere con i propri amici e tenersi attivi allo stesso tempo.

Stando ad un comunicato ufficiale diramato nella giornata odierna, mercoledì 27 luglio Nintendo Switch Sports riceverà un aggiornamento gratis che aggiungerà la compatibilità con la fascia per la gamba nelle partite di calcio (in questo modo i tiri saranno ancora più potenti), nuove mosse per la pallavolo (Slide Attack e Rocket Serve) e i nuovi Rank S e ∞ nella Pro League. Ulteriori informazioni sull'aggiornamento verranno fornite con l'approssimarsi della data di pubblicazione.

Nel frattempo, se non avete ancora acquistato il gioco, potete informarvi al riguardo leggendo la nostra recensione di Nintendo Switch Sports. La simulazione della casa di Kyoto consente di competere in sport come Tennis (1-4 giocatori), Bowling (1-16 giocatori), Chanbara (1-2 giocatori), Pallavolo (1-4 giocatori), Badminton (1-2 giocatori) e Calcio (1-8 giocatori). In autunno arriva pure il Golf!