Nintendo Switch Sports utilizzerà AMD FidelityFX Super Resolution?

AMD FidelityFX potrebbe essere utilizzata da Nintendo per migliorare le performance di alcuni titoli in arrivo su Switch, almeno stando ad un leak che svela la presenza di accordi di licenza per questa tecnologia in Nintendo Switch Sports.

La situazione in realtà non è del tutto chiara ma scavando nel codice sorgente del Network Test di Nintendo Switch Sports, i dataminer hanno scoperto la presenza di accordi di licenza per poter utilizzare AMD FidelityFX Super Resolution, questo nonostante Nintendo Switch abbia una architettura hardware realizzata in collaborazione con NVIDIA.

Non è chiaro in che modo AMD FidelityFX Super Resolution verrà utilizzato da Nintendo, gli accordi di licenza a quanto pare escludono un possibile utilizzo da parte degli studi third party ma chissà che i team interni della casa di Kyoto non possano usarlo per produzioni come The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 o Metroid Prime 4, oltre al già citato Nintendo Switch Sports.

Al momento come detto non ci sono informazioni più precise a riguardo e Nintendo non è solita fare annunci così strettamente tecnici, probabilmente ne sapremo di più quando Switch Sports raggiungerà gli scaffali nei negozi, nel frattempo potete iscrivervi alla prova di Nintendo Switch Sports in programma nei giorni di sabato 19 e domenica 20 febbraio.