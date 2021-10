Nintendo Switch: uno spot la celebra come la console 'definitiva' delle vacanze natalizie

Dopo essersi premurata di lanciare Nintendo Switch OLED, la casa di Kyoto mette in moto la sua poderosa macchina promozionale in vista delle prossime vacanze natalizie con uno spot che celebra la famiglia di console Switch come i sistemi da gioco imprescindibili di questo fine 2021.

Il team marketing del colosso videoludico giapponese veicola questo messaggio attraverso delle scene che immortalano un gruppo di amici e familiari che intraprende un lungo viaggio per riunirsi e celebrare insieme le vacanze di Natale.

Nello spot Nintendo, la costante è ovviamente rappresentata da Switch e dai videogiochi che sono già disponibili o che lo saranno nel giro di poche settimane, con sullo sfondo le opportunità offerte dalla natura ibrida dei modelli "base" e OLED e dalla possibilità di accedere in maniera pressoché istantanea alla modalità Docked o al gaming in cooperativa.

Ad accompagnare il filmato troviamo, quindi, delle scene di gameplay provenienti da titoli come Mario Kart 8 Deluxe e Mario Party Superstars, la collezione attualizzata dei tabelloni e dei minigiochi accessibili nei tre capitoli del party game approdati su Wii U. Nello spot trova spazio anche Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise, l'espansione del sim life di Nintendo in uscita il 5 novembre su Switch sia come DLC che come bonus legato al Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online.