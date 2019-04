Nintendo Switch Spring Tour: il divertimento arriva nei centri commerciali d'Italia

Al via la nuova edizione del Nintendo Switch Tour, evento itinerante dedicato ai titoli di maggior successo per la console Nintendo Switch. Ventidue tappe per undici weekend, nei principali centri commerciali d’Italia, per guidare i fan alla scoperta della console più versatile in circolazione e dei suoi giochi.

Il Nintendo Switch Tour 2019, dopo aver fatto tappa lo scorso weekend nel Centro Commerciale MILANOFIORI di Assago (MI) e nel Centro Commerciale AUCHAN di Rescaldina (MI), sarà presente con un’area dedicata, dal 26 al 28 Aprile, al Centro Commerciale LE GRU di Grugliasco (TO) e al Centro Commerciale 8Gallery di Torino.

Le prossime tappe

26-27-28 Aprile - CC LE GRU, Grugliasco (TO)

26-27-28 Aprile - CC 8Gallery (TO)

03-04-05 Maggio - CC Valecenter, Marcon (VE)

03-04-05 Maggio - CC Nave De Vero, Marghera (VE)

10-11-12 Maggio - CC L’Aquilone, Genova (GE)

10-11-12 Maggio - CC La Fiumara, Genova (GE)

17-18-19 Maggio - CC Centro Sicilia, Misterbianco (CT)

17-18-19 Maggio - CC Le Zagare, San Giovanni La Punta (CT)

24-25-26 Maggio - CC Auchan, Casamassima (BA)

31 Maggio e 01-02 Giugno – CC La Cartiera, Pompei (NA)

Una squadra di esperti, attraverso quattro aree tematizzate, accompagnerà gli appassionati di tutte le età alla scoperta di alcuni tra i titoli Nintendo più divertenti:

Azione e divertimento si uniscono nello spazio dedicato a Super Smash Bros Ultimate, il picchiaduro Nintendo più famoso, in cui scendono in campo tutti i personaggi Nintendo più famosi.

Pokémon Let’s Go Pikachu! e Pokémon Let’s Go Eevee!. I due titoli portano su Nintendo Switch l'esperienza di un classico RPG Pokémon con uno stile di gioco adatto a chi si avvicina alla serie Pokémon per la prima volta, ma allo stesso tempo profondo abbastanza da mettere alla prova anche gli allenatori più esperti.

La festa è con Super Mario Party, il gioco di società che unisce le persone, sfruttando la versatilità e le caratteristiche uniche della console Nintendo Switch. Oltre 80 nuovi mini giochi da provare in una varietà di modalità diverse.

In Mario Kart 8 Deluxe, il Mario Kart più accessibile di sempre, i personaggi più noti della serie Super Mario si sfidano in una serie di competizioni su circuiti mozzafiato.