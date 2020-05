Nintendo Switch: spunta un altro gioco Take-Two, annuncio al prossimo Direct?

In questi giorni i responsabili di Amazon France hanno aggiunto al catalogo del proprio sito un mucchio di nuovi giochi per Nintendo Switch, sia first che third party. A quanto pare la casa di Kyoto si sta preparando a fare un bel po' di annunci, magari in un bel Direct...

Nei giorni scorsi nel database del sito d'oltralpe sono state aggiunte quattro esclusive per Nintendo Switch pubblicate dalla stessa casa di Kyoto, due giochi Warner Bros. multipiattaforma, due titoli Square Enix esclusivi per Nintendo Switch, due giochi Ubisoft multipiattaforma, tre giochi di Bethesda (uno esclusivo per Switch, gli altri multipiattaforma), un prodotto esclusivo di Capcom e un titolo di Take Two-Interactive multipiattaforma.

Un bel po' di roba, che secondo noi potrebbe rappresentare del materiale perfetto per un Nintendo Direct in grande stile. Dopotutto il periodo è uno di quelli caldi: anche se non si svolgerà l'E3 2020, la maggior parte dei publisher si è organizzata per proporre degli eventi virtuali, format che Nintendo, con i suoi Direct, adotta ormai da un bel po' di tempo.

Ebbene, alla lunga lista dei giochi senza nome in queste ore se n'è aggiunto un altro, ovvero un secondo gioco pubblicato da Take-Two Interactive, società madre di Rockstar Games e 2K Games, portando quindi il totale a due. Anche in questo caso non ci troviamo dinanzi ad un semplice placeholder, nel quale tuttavia si fa riferimento a Nintendo Switch come un'unica piattaforma. Secondo alcuni, il gioco multipiattaforma potrebbe essere il nuovo capitolo annuale della serie NBA 2K. E l'altro? Qualcuno ha avanzato l'ipotesi Grand Theft Auto... Non abbiamo abbastanza elementi a disposizione per saperlo con certezza, ma l'impressione è che non dovremo attendere molto per scoprirlo.